“Tra scienza e teatro” a Sabbioneta

Mantova Venerdì alle ore 21 il Teatro all’Antica di Sabbioneta ospiterà lo spettacolo di teatro e video installazioni – a cura di Teatro Magro – “Lux 770 nanometri” sul tema della fisica spiegata ai giovani. Si tratta di una delle tante azioni previste dal progetto “Tra scienza e teatro” a cura dell’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta, progetto selezionato per il bando Siae “Per chi crea”. Lo spettacolo è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito. Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint Sabbioneta proloco@turismosabbioneta.org 0375 52039. Lo spettacolo replicherà il mattino seguente per gli studenti dell’IC Marcaria-Sabbioneta.

L’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta passa una forte selezione e vince il bando Siae “Per chi crea” con il progetto “Tra scienza e teatro”, per l’a.s. 2023/2024 con spettacoli, laboratori ed esperienze formative con Teatro Magro di Mantova, grazie anche al sostegno del Ministro della Cultura. L’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta nasce nell’anno scolastico 2019-2020 su richiesta delle amministrazioni comunali di Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Sabbioneta e conseguente approvazione della Regione Lombardia.

L’Istituto Comprensivo di Marcaria Sabbioneta è la maggiore organizzazione culturale del territorio che agisce per la fascia di età dai 3 ai 14 anni, i cui iscritti sono oltre 1000. L’idea di partecipare al bando Siae “Per chi crea” nasce dalla volontà di continuare esperienze e percorsi teatrali intrapresi nell’a.s. 2022-2023 con Teatro Magro estendendoli in ottica verticale anche ad altri plessi e risponde alla volontà di incrementare progressivamente un approccio didattico meno frontale e trasmissivo in favore dell’adozione di una didattica laboratoriale orientata allo sviluppo delle competenze chiave europee. “Tra scienza e teatro” è un progetto interdisciplinare che esplora l’intrigante connessione tra due mondi – teatro e scienza – apparentemente distanti attraverso un mix affascinante di performance artistiche e divulgazione scientifica. Il progetto si propone di creare un ponte tra diverse discipline, rivelando le affinità e le influenze reciproche che le caratterizzano. Le attività di formazione prevedono: l’attivazione di tre percorsi di laboratorio teatrale per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Marcaria-Sabbioneta a cura di Teatro Magro da Febbraio a Maggio in cui i diversi linguaggi concorrono a dare vita a una lezione aperta finale presso il Teatro Giacometti di Gazzuolo che rispecchi e racconti la scuola come un insieme armonico di “saperi”.

La visione di tre spettacoli di teatro e videoproiezioni sulla divulgazione scientifica per adulti e ragazzi presso il Teatro Olimpico di Sabbioneta in cui l’arte scenica si intreccia con i concetti e le scoperte scientifiche più affascinanti. Il progetto mira a offrire un’esperienza culturale e formativa unica, che stimoli curiosità, creatività e consapevolezza critica. I tre spettacoli di Teatro Magro sono “SN1604 | Corpo celeste” sul tema dell’astronomia (venerdì 2 febbraio ore 21), “Lux 770 Nanometri” sul tema della fisica (venerdì 22 marzo ore 21) e “3E14 Infinito non periodico” sul tema della matematica (venerdì 3 maggio ore 21). Le repliche serali sono aperte al pubblico e sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (per info e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint Sabbioneta proloco@turismosabbioneta.org 0375 52039) e replicheranno il mattino seguente per gli studenti dell’IC Marcaria-Sabbioneta. L’ampliamento dell’offerta formativa con il percorso Artefatti e Segni che prevede la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia rivolto agli studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria che verranno accolti come tirocinanti nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio mantovano e riguarda l’utilizzo di artefatti come strumenti di mediazione semiotica in didattica della matematica.