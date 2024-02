Calcio 2a Categoria – Perboni: “Quistello, dobbiamo sfatare il tabù casalingo con la Nac”

Quistello Dopo il buon pareggio casalingo con la Dinamo Gonzaga, il Quistello torna al successo grazie all’1-0 sulla Roverbellese. Ai biancorossi basta il gol vittoria di Davolio, nella ripresa, che permette ai biancorossi di tornare al successo dopo più di un mese. «E’ stata una vittoria meritata – afferma mister Roberto Perboni – . Loro hanno creato diverse occasioni da gol, mentre noi abbiamo avuto tanto possesso palla, senza creare tante occasioni pericolose. Non sono contento del livello di gioco espresso. Per me non è stata una bella gara, però alla fine il campo ci ha premiati». «Avremmo potuto fare di più – prosegue – in termini di gioco creato, però dobbiamo tenere conto anche dell’avversario che ci ha messi in difficoltà. Dal canto nostro, ho visto una squadra cattiva e vogliosa di portarsi a casa i tre punti». Domenica, al “Calciolari” arriverà il Curtatone, in quello che si preannuncia un big match: «Sarà una gara spartiacque – avverte – . Siamo pronti allo scontro e sappiamo quanto sia importante questa partita. I ragazzi ne sono consapevoli, per questo non aggiungo altro e lascio che sia il campo a parlare. A livello di formazione, non avremo a disposizione Rizvani e Ferrari». «Occorre chiudere al meglio il ritorno – conclude – . Se vogliamo continuare a fare un campionato importante, dobbiamo guardare solo in casa nostra perché sono tre mesi che non vinciamo davanti alla nostra gente».