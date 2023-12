All’Arci Tom va in scena il laboratorio teatrale “Clair-Obscur”

Mantova Domani alle 19.30 presso Arci Tom di Mantova si terrà la dimostrazione finale “Clair-Obscur” del laboratorio teatrale per stranieri, migranti, rifugiati, richiedenti asilo a cura di Teatro Magro, all’interno del progetto Sub.ita. L’ iniziativa Sub.ita nasce nel 2018 e giunge alla sua sesta edizione. Ed è attraverso al sostegno del Comune di Mantova e in particolar modo al settore Welfare, al supporto di Fondazione Alta Mane (2019-2020- 2021) e a Creative Europe (nel 2022) che Teatro Magro continua il suo percorso di integrazione attraverso laboratori teatrali: in questi anni, grazie alla collaborazione e al dialogo con vari partner territoriali del settore sociale e culturale, Teatro Magro ha creato una rete di scambio tra persone. Non solo teatro, ma un percorso che l’operatore teatrale e l’utente fanno insieme. Accogliere l’utente minore non accompagnato e l’adulto, farlo sentire a casa, aprendo le porte del proprio spazio alla Home di Teatro Magro.

La dimostrazione finale ha la regia di Flavio Cortellazzi, con aiuto regia José Andrés Tarifa Pardo. In scena ci saranno i partecipanti del laboratorio teatrale Abid Mohamed Aziz, Assane Adam, Anwar Mohamed Alì, Bolzanelli Alessandro, Bordonaro Irene, Dampha Adama, Di Liberto Noemi, Duca Teodoro Claudiu, Dukureh Omar, Gibba Mussa, Jaiteh Abubacarr, Jassey Ousman, Marzouki Fakher, Mohamadian Said, Soumah Kandet e Tidiane Mady Dissa. Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Mantova – Settore Welfare, il patrocinio di Amnesty International ed è in collaborazione con Coprosol – Progetto Sai Enea, Alce Nero, Fondazione Don Calabria per il sociale Ets, Sol.Co Mantova. Si ringraziano inoltre C.p.i.a. Mantova, Scuola Senza Frontiere “Sandro Saccani”, Refugees Welcome Italia, Biblioteca Baratta, Fondazione Palazzo Te, Arci Mantova, Il cinema del carbone, Compagnia Ambasciatore Mamma mia. L’evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3519178336 – 0376 369918 oppure via mail a prenotazioni@teatromagro.com.