Aston Villa-Bruges 3-0, inglesi ai quarti dopo 42 anni

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo 42 anni l’Aston Villa torna ai quarti di finale di Champions League. Tutto facile per la squadra di Unay Emery, forte del 3-1 maturato all’andata: finisce 3-0 contro il Club Brugge, decisiva la doppietta di Asensio e la rete di Maatsen. Gara subito in salita per i belgi che hanno giocato per oltre 70 minuti con l’uomo in meno a causa del rosso di Sabbe. Gli inglesi, nel prossimo turno, sfideranno il Paris Saint-Germain. Tanto equilibrio nella prima parte della sfida, la squadra di Hayen ha tenuto in mano il pallino del gioco, la prima vera occasione è capitata a Vanaken, il colpo di testa – con inserimento dalla trequarti – è terminato di poco a lato. La trama è cambiata al 17′ del primo tempo quando Sabbe ha steso Rashford lanciato a rete: cartellino rosso e calcio di punizione dal limite per i villans, che da quel momento in poi hanno sfruttato a pieno l’uomo in più. A mancare è stata soltanto la rete, decisivo il cambio di Emerry che all’inizio della ripresa ha messo in campo Asensio al posto di Watkins. Lo spagnolo ex Real Madrid coi suoi movimenti sulla linea del fuorigioco ha creato diversi pericoli, al 5′ è arrivato il gol dell’1-0 che ha di fatto spianato la strada agli inglesi.

Il raddoppio è arrivato sette minuti più tardi con Maatsen, abile a sfruttare un errore di posizionamento della difesa ospite. Gol fotocopia al 16′, con Rashford che prima ha sfondato sulla sinistra, poi ha servito allo spagnolo il pallone del 3-0. La squadra di Hayen, in grado di eliminare l’Atalanta nei playoff, non ha avuto le forze mentali e fisiche per arginare le folate offensive dei padroni di casa che hanno gestito il possesso fino al triplice fischio. Festa sugli spalti per uno storico traguardo, presente anche il principe William, noto tifoso dell’Aston Villa.

