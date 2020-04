Marquez “La spalla migliora, stagione breve sarebbe un problema”

MILANO (ITALPRESS) – La moto, la sua Honda, il Mondiale, la competizione. Tutte cose che mancano a Marc Marquez, il pluricampione del mondo che, pero’, puo’ sfruttare lo stop forzato delle attivita’ per recuperare al meglio dai problemi alla spalla. “I test invernali sono stati molto interessanti – spiega lo spagnolo nell’intervista riportata da Sky Sport -. Inizialmente in Malesia abbiamo perso la strada. L’abbiamo persa perche’ tutti eravamo convinti che il problema fosse la mia spalla. Ogni commento che facevo, come il fatto di sentire la moto pesante in curva, era influenzato dalla spalla. Successivamente siamo andati in Qatar, le mie condizioni erano migliori, ma i problemi erano sempre gli stessi. Abbiamo provato dei pezzi del 2019, abbiamo analizzato la situazione, per risolvere i problemi e proprio all’ultimo giorno abbiamo ritrovato la strada giusta”. Poi pero’ c’e’ stato lo stop a causa dell’emergenza coronavirus. “Quando torneremo alla vita normale, la prima cosa che faro’ e’ correre in moto. La condizione della mia spalla sta migliorando, nell’operazione o durante la riabilitazione ho avuto un infortunio, il muscolo attorno alla spalla era atrofizzato. Ma negli ultimi giorni prima dell’emergenza coronavirus avevo gia’ ricominciato a fare motocross e mi sentivo meglio”. Adesso la MotoGp sta cercando le soluzioni giuste per riprendere, ma si sono persi tanti weekend di corse e non e’ semplice trovare il modo per recuperare il tempo perduto. “Sarebbe complicato avere una stagione breve, perche’ bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti – ha spiegato Marquez -. Ma onestamente non ci penso in questo momento, quando avremo un calendario faro’ le mie strategie”.

