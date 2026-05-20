Sal Da Vinci alla “Partita del Cuore” del 6 giugno a Viadana

VIADANA Sport, musica, divertimento, solidarietà. È il mix vincente che la Nazionale Italiana Cantanti da quasi 50 anni porta sui campi di tutta Italia e non solo. La “Partita del Cuore” che si svolgerà sabato 6 giugno (ore 17.45) allo stadio Zaffanella di Viadana, non sfugge alla regola: promette spettacolo e garantisce un aiuto a chi ne ha bisogno. Nella fattispecie all’Avis A.O.T. Viadana, cui verrà devoluto il ricavato della giornata. A sfidare la Nazionale Cantanti sarà l’Usv Il Grande Cuore di Viadana, selezione composta da rappresentanti delle principali società sportive del territorio, associazioni locali, forze dell’ordine e operatori della sicurezza. Guest star di giornata nientemeno che Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e fresco protagonista all’Eurovision Song Contest dove si è classificato quinto.

L’evento, organizzato dall’Assessorato Sport ed Eventi del Comune di Viadana in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, è stato presentato ieri mattina al palasport di Viadana. Presenti: il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, il suo vice Alessandro Cavallari e la responsabile dell’ufficio Eventi Nadia Mori; il dg della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini e l’allenatore Ubaldo Pantani (che ha deliziato tutti con svariate battute e l’imitazione di Massimiliano Allegri); il referente delle Avis Comunali A.O.T. Viadana Giovanni Sarzi; la presidente della Commissione Pari Opportunità Simona Boselli e la referente Liliana Stagnati. Per la squadra che sfiderà la Nic è intervenuto il capitano Stefano Mattana. Tra il pubblico, con la dirigente scolastica Michela Dall’Asta, gli studenti dell’istituto Sanfelice che hanno suggerito a “mister” Pantani nuovi cantanti da inserire in formazione. Per il momento sono confermati il bomber Moreno, Il Tre, Braga e il vincitore della sezione Giovani dell’ultimo Sanremo Nicolò Filippucci. Ma tanti altri se ne aggiungeranno. Biglietti già acquistabili su Ticketone.