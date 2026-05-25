Incidente a Marcaria: all’origine della tragedia ci sarebbe una sbandata dell’auto della vittima sulla corsia opposta di marcia

MARCARIA – Non sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico la causa del terribile incidente di questa mattina a Marcaria in seguito al quale ha perso la vita Laura Varliero, studentessa 19enne di casatico. A seguito degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, e grazie alle dichiarazioni rese dai testimoni dell’incidente, l’autovettura Lancia Y condotta dalla ragazza di Marcaria avrebbe invaso la corsia opposta rispetto al proprio senso di marcia. La conducente, accortasi, cercava di sterzare verso destra, ma in quel frangente sopraggiungeva dal senso opposto di marcia un autoarticolato che impattava con l’autovettura nella parte anteriore sinistra. A seguito dell’impatto l’autovettura veniva sbalzata nel fossato adiacente. Non è stata disposta l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari. La ragazza frequentava l’ultimo anno del liceo Carlo d’Arco, settore grafica.