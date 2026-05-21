Il respiro dell’Europa musicale nel Settembre dell’Accademia

Verona torna a essere capitale del grande sinfonismo europeo con la XXXV edizione de “Il Settembre dell’Accademia”, in programma al Teatro Filarmonico dall’8 al 30 settembre 2026. Un cartellone che attraversa il cuore del Romanticismo musicale, dagli orizzonti beethoveniani fino alle tensioni estreme di Mahler e Rachmaninov, affidato ad alcune delle più prestigiose orchestre internazionali e a interpreti di assoluto riferimento.

Ad aprire il festival sarà un autentico evento: la Sächsische Staatskapelle Dresden guidata dal suo Direttore Principale Daniele Gatti, protagonista di una doppia serata consecutiva. L’8 settembre la monumentale Sesta Sinfonia “Tragica” di Mahler; il 9 settembre il dialogo tra Brahms e Beethoven, con la Seconda Sinfonia, l’ouverture Egmont e il Quarto Concerto per pianoforte, affidato a Beatrice Rana, oggi tra le pianiste più richieste della scena internazionale.

Il viaggio nel Romanticismo prosegue il 16 settembre con la Bergen Philharmonic Orchestra diretta da Dima Slobodeniouk: accanto alla Quarta Sinfonia di Čajkovskij, il Secondo Concerto per pianoforte di Brahms interpretato da Leif Ove Andsnes, musicista di raffinata autorevolezza e tra i grandi protagonisti del pianismo contemporaneo.

Il 23 settembre sarà la volta della Baltic Sea Philharmonic, ensemble tra i più innovativi del panorama europeo, guidato da Robert Treviño. In programma le Variazioni Rococò di Čajkovskij con la tredicenne violoncellista Charlotte Melkonian, talento già considerato prodigioso, e la Prima Sinfonia di Brahms.

Gran finale il 30 settembre con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Stanislav Kochanovsky in una serata interamente dedicata a Sergej Rachmaninov: la Seconda Sinfonia e il celebre Terzo Concerto per pianoforte, affidato a Nikolai Lugansky, interprete di riferimento del repertorio russo.

Giunto alla trentacinquesima edizione, “Il Settembre dell’Accademia” conferma così il proprio ruolo di appuntamento centrale nel panorama musicale italiano: un festival capace di coniugare tradizione, prestigio internazionale e una visione artistica coerente, nel segno della grande musica sinfonica.

Informazioni:

Teatro Filarmonico di Verona

8 – 30 settembre 2026

Conferma abbonamenti: 25 maggio – 8 giugno

Nuovi abbonamenti: 8 – 20 giugno

Biglietti singoli dal 24 agosto

Programma completo: www.accademiafilarmonica.org