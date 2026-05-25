Curtatone, riconfermato Carlo Bottani: vince con il 56,43% su Emiliani

CURTATONE – A Curtatone si è conclusa la tornata elettorale amministrativa con la vittoria di Carlo Bottani, che ha ottenuto il 56,43% delle preferenze, superando la sfidante Sabina Emiliani ferma al 43,57%.
Il risultato conferma la fiducia dell’elettorato nel sindaco uscente, che si impone con un margine netto ma non eccessivo, segno di una competizione comunque combattuta. Lo scrutinio ha delineato fin dalle prime sezioni una tendenza favorevole a Bottani, poi consolidatasi fino al dato finale.