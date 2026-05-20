Solidarietà in movimento: a Brescia torna la “Corsa dei Nasi Rossi” per la Terapia Intensiva Pediatrica

BRESCIA – Una marea di nasi rossi è pronta a invadere il cuore di Brescia. Domenica 24 maggio 2026, Piazza Vittoria si trasformerà nel punto di partenza della settima edizione della “Corsa dei Nasi Rossi”, l’attesa marcia non competitiva organizzata dall’associazione Dutur Kaos.

Non si tratta di una semplice gara sportiva, ma di una vera e propria festa della solidarietà. L’obiettivo dell’iniziativa, che ogni anno unisce sport, divertimento e altruismo, è raccogliere fondi a supporto di progetti di beneficenza dedicati ai bambini e alle bambine ospedalizzati.

Un traguardo speciale: il progetto “Spazio Famiglie”

Per questa settima edizione, l’associazione Dutur Kaos ha deciso di scendere in campo per sostenere una causa di fondamentale importanza: il progetto “Spazio Famiglie” della Terapia Intensiva Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

I fondi raccolti saranno interamente destinati alla realizzazione di una nuova sala d’attesa all’interno del reparto. Non un semplice luogo di passaggio, ma uno spazio protetto e accogliente dove genitori e familiari potranno trovare un momento di sollievo, privacy e sostegno psicologico, senza mai allontanarsi dai propri piccoli. Il progetto segue il modello d’avanguardia Family-Centered PICU, che riconosce la presenza e il ruolo della famiglia come parte integrante e fondamentale del percorso di cura del bambino.

Il programma dell’evento

L’appuntamento è fissato per la mattinata di domenica 24 maggio nel centro storico di Brescia: alle ore 9:30 è previso il ritrovo ufficiale dei partecipanti in Piazza Vittoria e alle 10:30 la partenza della camminata.

Come partecipare

Partecipare è semplice e accessibile a tutti. Sono previste diverse modalità di iscrizione, a seconda del kit di gadget che si desidera ricevere (naso rosso, T-shirt in tessuto tecnico + Naso rosso + Scaldacollo oppure T-shirt in tessuto tecnico + Naso rosso + Scaldacollo + Zainetto a sacca)

La partecipazione è totalmente gratuita per i bambini sotto i 6 anni (per loro è previsto in omaggio il solo naso rosso).

Per chi non fosse riuscito a iscriversi in anticipo, sarà ancora possibile farlo il giorno stesso dell’evento, direttamente in Piazza Vittoria, a partire dalle ore 9.00.

Mettersi le scarpe da ginnastica e un naso da clown non è mai stato così importante: domenica Brescia corre per regalare un sorriso e un abbraccio ai bambini degli Spedali Civili e alle loro famiglie.

Per maggiori informazion: “la corsa dei nasi rossi“.