Canoa – Lega Navale, pioggia di medaglie alla kermesse di Candia Canavese

Candia Canavese (To) Ottimi risultati per la Lega Navale Italiana sezione di Mantova impegnata a Candia Canavese, in occasione della Prova del Circuito Nazionale Canoagiovani/Paracanoa e della Gara Nazionale Master sui 2000 e 200 metri. La manifestazione era inoltre valida per la selezione per il Meeting delle Regioni in programma a settembre a Caldonazzo. La società mantovana si è presentata al via con gli atleti Arseni Rares Valentin (Allievi A), Mattia Boduri (Allievi B), Nicola Gavioli e Marco Bossolini (Cadetti B), oltre a Vittoria Zanazzi (Cadette B), ottenendo risultati di grande rilievo sia nelle prove individuali che in equipaggio. Prestazione da incorniciare per Vittoria Zanazzi, autentica protagonista del weekend, capace di conquistare il primo posto sia nel K1 2000 metri sia nel K1 200 metri Cadetti B femminili. Per l’atleta mantovana è arrivato anche un ulteriore successo nel K2 200 metri Cadetti B insieme a Vittoria Turco del Circolo Sestese C.K., in una barca intersocietaria che ha dominato la finale. Molto positivo anche il bilancio del duo formato da Marco Bossolini e Nicola Gavioli, che ha ottenuto il secondo posto nel K2 2000 metri Cadetti B, sfiorando poi il podio con il quarto posto nel K2 200. I due atleti si sono inoltre classificati quarti nelle rispettive gare individuali del K1 200. In evidenza pure Mattia Boduri, autore di una bella prova tra gli Allievi B maschili: quarto posto nel K1 2000 e ottimo secondo posto nel K1 200, confermando una crescita costante e buone prospettive per il prosieguo della stagione. Da ricordare infine il debutto del giovanissimo Arseni Rares Valentin, appena otto anni, che nel K1 4,20 sui 200 metri Allievi A maschile ha vissuto il suo “battesimo del lago”, affrontando con entusiasmo ed emozione la sua prima esperienza in una competizione nazionale. Nel pomeriggio di sabato si è disputata anche la gara di Dragon Boat 200 metri Cadetti B misto, dove hanno conquistato il primo posto Marco Bossolini, Vittoria Zanazzi e Nicola Gavioli, protagonisti di un’altra eccellente prestazione.