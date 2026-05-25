Castel d’Ario cambia sindaco: eletto con il 66% Giampaolo Turazza. Sconfitta la vicesindaca uscente Mara Spanevello

CASTEL D’ARIO – A Castel d’Ario si chiude con una netta vittoria la tornata elettorale amministrativa. A conquistare la carica di sindaco è stato Giampaolo Turazza, che ha ottenuto più 60% delle preferenze, superando con ampio margine il vicesindaco uscente. Il risultato emerso dalle urne consegna dunque a Turazza un consenso particolarmente significativo, frutto di una campagna elettorale che ha saputo intercettare le aspettative di una larga parte dell’elettorato castellano. Fin dalle prime fasi dello spoglio il vantaggio del neo sindaco è apparso evidente, consolidandosi progressivamente fino al dato finale.