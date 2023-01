A Gonzaga un 59enne viene salvato dal vicesindaco

GONZAGA Si è improvvisamente accasciato a terra, dopo essere sceso dalla propria autovettura frettolosamente posteggiata a causa del malore che stava per sopraggiungere: è quanto accaduto ieri mattina intorno alle 11, in piazza Matteotti a Simone Ballotta, 59enne residente a Gonzaga. Ad accorgersi del malessere diversi passanti che hanno immediatamente chiamato il 118 e hanno soccorso l’uomo; tra questi anche il vicesindaco Carla Ferrari, che su indicazione del personale di soccorso in linea al telefono, e grazie alla propria esperienza da soccorritrice, in attesa dell’arrivo di autoambulanza e automedica, ha condotto il massaggio cardiaco al 59enne, stabilizzandone le condizioni. Senza il prezioso e decisivo intervento dell’assessore, con ogni probabilità, l’uomo avrebbe potuto non sopravvivere al malore.

Il 59enne, conosciuto da tanti in paese, era solito ogni mattina passeggiare sotto i portici della piazza e scambiare quattro chiacchiere con i passanti; ieri però, mentre si trovava sulla sua auto, presumibilmente per rincasare dopo il giro mattutino, si è sentito male. A tal riguardo, sul posto è giunto il soccorso Azzurro di Bondeno, un’automedica di Mantova e un’auto infermierizzata di Suzzara. L’uomo, dopo diverse manovre utili a stabilizzarne le condizioni, è stato trasportato all’ospedale di Mantova. Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri.

Cecilia Frignani