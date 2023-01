Calcio Promozione – Buonaiuto va di corsa: “Quest’Asola resterà tra le migliori”

ASOLA Senza dubbio il miglior attaccante delle mantovane di Promozione a livello di rendimento, assieme a Del Bar del San Lazzaro: Antonio Buonaiuto è tornato ai suoi abituali standard quest’anno con la maglia dell’Asola. Il bomber ha messo a segno 8 gol contribuendo al terzo posto della squadra di Mauro Franzini al giro di boa del campionato.

«Sono soddisfatto del mio girone d’andata – dice -, l’avvento del mister ha ridato compattezza e solidità difensiva alla squadra. Siamo stati bravi noi, ma si vede la sua impronta». Eppure il primo “contatto” tra Buonaiuto e Franzini, otto anni fa in Eccellenza, non fu per nulla facile: «Ai tempi ero giovane e me ne andai a metà stagione, giocai poco. Ma in estate sono stato contento del suo ritorno, perché è un tecnico preparato che sa il fatto suo. Senza dubbio è un valore aggiunto: rispetto allo scorso anno la rosa ha visto un cambio radicale, quindi c’era qualche timore perché l’età media si è abbassata, magari qualche scelta in meno in attacco. E invece, sino ad ora, siamo andati oltre alle attese, anche se già in fase di preparazione c’era fiducia di poter fare bene, si vedeva che la squadra girava al meglio».

«Per quanto mi riguarda sono scaramantico, ma mi piacerebbe ripetere il rendimento dell’andata: con i compagni di reparto mi trovo a meraviglia. Galante è un giocatore fantastico, ha segnato meno ma si è sacrificato spesso per la squadra aprendo gli spazi».

Quello che sa fare bene anche Buonaiuto, vera spina nel fianco delle difese con le sue accelerazioni: «Fare gol è il pane di ogni attaccante, è bello essere decisivi, anche se il merito è sempre da condividere con i compagni».

Quest’Asola, insomma, va che è una meraviglia: «Sono sicuro che ci confermeremo anche nel 2023, perché Franzini è un tecnico che insegna tanto anche ai giovani: ragazzi come Burato, Shima e Moreni, solo per fare alcuni nomi, danno un contributo importante. A centrocampo poi abbiamo dei veri e propri mastini, che ci consentono un certo equilibrio. Se manteniamo questo atteggiamento, tutti faranno bene a temerci. Forse dobbiamo migliorare qualcosina nelle trame di gioco, ma credo che la squadra si stia esprimendo a livelli ottimi per il suo potenziale». Domani l’Asola in campo allo Schiantarelli per il test con il Gambara (ore 14.30).