A San Giorgio Bigarello due giorni di eventi contro la violenza sulle donne

SAN GIORGIO BIGARELLO – Tre appuntamenti per sensibilizzare per persone di tutte le età nei confronti della lotta contro la violenza sulle donne sono stati posti in calendario dal Comune di San Giorgio Bigarello tra domenica 24 e martedì 26 novembre.

Eventi che si vanno a collocare all’interno delle manifestazioni promosse in occasione della ricorrenza della Goirnata Internazionale contro la violenza di genere prevista nella giornata di lunedì 25 novembre.

Al fianco del Comune a sostenere la validità sociale ed umana dell’impegno profuso nell’intento di seminare tra le generazioni la cultura del rispetto della dignità e dei diritti della donna tra le mura domestiche e all’interno della società vi saranno il Centro Donne Mantova, al quale andrà una parte del ricavato del primo dei tre momenti posti in calendario, e l’Istituto Comprensivo di San Giorgio Bigarello.

Il progetto in questione è stato presentato in tutti i suoi aspetti ieri mattina in sala consiliare del Comune di San Giorgio Bigarello alla presenza del vice sindaco, Federica Nota, dell’assessore all’Istruzione, Laura Spiritelli, della dirigente scolastica, Sara Rinaldi, del comandante della Polizia locale, Simonetta Boniotti, dal presidente del Centro Donne Mantova, Lara Facchi e dalla responsabile del Senzatrucco Ensamble, Roberta Vesentini.

«Queste nostre proposte – spiega il vice sindaco, Federica Nota – vogliono essere un momento importante di riflessione collettiva. In particolare il nostro intento è quello di evidenziare come, relativamente questo fenomeno in continua crescita la necessità non solo di commemorare, bensì di costruire una cultura del rispetto e della parità, coinvolgendo tutta la comunità, dalle giovani generazioni agli adulti. Ogni iniziativa può essere un passo concreto verso l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere».

Il programma della due giorni prevede:

– domenica 24 novembre alle 21 nell’auditorium Frida Kahlo il concerto di solidarietà: “Per le donne”;

– martedì 26 novembre al mattino alle 10.30 sempre in questo contesto e per gli studenti delle secondarie di secondo grado locali sarà proposto da Senzatrucco Ensamble lo spettacolo teatrale “Questa di Marinella”.

Infine, nel medesimo giorno, alle 20 nella palestra del Centro Culturale Frida Kahlo verrà proposto un incontro formativo aperto al pubblico dal titolo “Donne al sicuro: Conosci, previeni, difenditi” al quale prenderanno parte due istruttori dell’Ipts, International Police Training Sysrtem). Tutta la cittadinana è invitata a partecipare agli eventi.