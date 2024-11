Ancora ladri a Castiglione: svaligiate abitazioni e una pasticceria

CASTIGLIONE – Non si arresta la scia di furti che sta imperversando, in questo periodo, nei territori dell’Alto Mantovano. Da Medole a Castel Goffredo, passando per Cavriana: nessun paese escluso. Ad ogni ora del giorno e della notte, però, nel mirino dei topi d’appartamento ed anche di attività commerciali, è finita soprattutto la città di Castiglione.

Le ultime infrazioni segnalate dai diretti interessati riguardano zona Fontane, per intenderci l’area del capoluogo morenico tra Piscine Castiglione ed i Vigili del Fuoco, ricca di villette e nuclei abitativi familiari, dove diverse case sono state letteralmente ribaltate e svaligiate. I ladri, stando alle testimonianze ed alle ricostruzioni dei proprietari di uno degli immobili presi d’assalto, hanno forzato una delle porte finestre al secondo piano dell’abitazione. Il bottino è stato di contanti ed oro. Stessa modalità e stessa refurtiva anche poco più in là, in via Napoleone Bonaparte, proprio nelle vicinanze del plesso che ospita la scuola elementare. Ed il bilancio è ancora peggiore: quattro case in balia dei furfanti in poche ore. Nemmeno la pasticceria La Rosa, in via Carpenedolo, non è stata risparmiata, anche se fortunatamente i ladri non hanno fatto in tempo a portar via nulla, danneggiando, però, una porta d’ingresso. Ed erano le 8 di sera, orario di cena per i proprietari che hanno prontamente provveduto a segnalare alle forze dell’ordine, anche con foto e video, l’auto con la quale andrebbero in giro i malviventi: una Skoda Octavia Bianca. Da ultimo, ieri sera malviventi in due abitazioni in via Canova.