“Alla scoperta della pianura”: nuova rassegna di incontri culturali in Biblioteca – dal 6 al 27 febbraio

GONZAGA “Alla scoperta della pianura” è il titolo del nuovo ciclo di incontri che si terrà presso la Biblioteca comunale “F. Messora”, dedicato alla valorizzazione del territorio e di tesori locali spesso sconosciuti.

La rassegna ha inizio martedì 6 febbraio, alle ore 18, con l’incontro promosso dal Centro Studi Chiesa Matildica di Gonzaga “La corte agricola nel Distretto di Gonzaga – Illustrazione per immagini”, un focus sull’evoluzione nel tempo dei caratteri stilistici e costruttivi nei territori di Gonzaga, Moglia, Pegognaga con la partecipazione dell’autore Carlo Parmigiani.

Martedì 13 febbraio, alle ore 18, è in programma “Fra acqua e aria: incontri nel Parco del Mincio”, incontro con gli autori Gian Antonio Zapparoli e Stefano Melara, che, attraverso una successione di immagini spettacolari riunite in un ricco libro fotografico, raccontano sei anni vissuti in simbiosi con le Valli del Mincio, area umida di importanza internazionale ricca di biodiversità.

Martedì 27 febbraio, alle ore 18, si tiene l’incontro dal titolo “Piccoli segreti mantovani”, con la partecipazione dell’autore e giornalista Fabrizio Binacchi, in dialogo con GianCarlo Malacarne.

La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria: tel. 0376 58147, biblioteca@comune. gonzaga.mn.it.