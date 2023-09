“Il tocco della natura”: al Parco delle Bertone la quinta edizione del Festival Olistico

MANTOVA “Il tocco della natura” è il titolo della 5° edizione del Festival Olistico, in programma domenica 17 settembre nei suggestivi ambienti di Parco Bertone, centro visita del Parco del Mincio e centro di reintroduzione della Cicogna bianca. Inserito nella rassegna “Ben-essere in natura” promossa dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia, il festival riunisce operatori olistici, esperti in discipline bio-naturali, arte-terapeuti, scrittori e divulgatori che coinvolgeranno il pubblico in attività di connessione tra mondo interiore e mondo naturale.

Dalle ore 10 alle ore 20, sono numerose le esperienze di benessere che saranno proposte sotto forma di bagni nella foresta e bagni di gong, tecniche di movimento per la salute ed il rilassamento, sessioni di yoga giapponese, meditazioni del cuore, esercizi per il corpo e lo spirito e human design.

Ai percorsi esperienziali si affiancheranno i momenti conoscitivi con le conferenze dedicate al legame tra spiritualità, fisica e scienza, alla medicina ayurvedica, alle nuove prospettive della agro-ecologia e alla scrittura dedicata alla natura. Ricco anche il programma dei laboratori, che spazieranno dall’animazione olistica, all’art therapy, al riequilibrio con cristalli, al potere curativo del suono, alle connessioni tra neuroscienza e spiritualità.

Negli spazi erbosi delle Bertone saranno inoltre presenti il settore Lab-Gazebo, con la presenza di ventiquattro operatori esperti in tecniche olistiche e discipline bio-naturali, e l’area Artigianato e Handmade, con stand dedicati ai prodotti realizzati con materiali naturali. Anche per i bambini sono previsti laboratori di arte terapia coordinati da personale esperto.

Organizzato da Il Macrocosmo, il festival si svolgerà dalle ore 10 alle ore 20, con attività ad accesso gratuito (o a offerta libera): per informazioni e iscrizioni 335 343289, email redazione1@ilmacrocosmo.it.

Durante la giornata si potrà inoltre prendere parte alle visite guidate gratuite alla scoperta dei tesori di natura delle Bertone, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio (ore 11 e ore 16).

Ingresso a Parco Bertone: 2 euro biglietto intero; gratis fino ai 12 anni e oltre i 75.