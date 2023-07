Ancora furti a Castiglione: sfondano finestrino auto per rubare borsa

CASTIGLIONE – Non si fermano le segnalazioni sui vari gruppi Facebook cittadini per quanto riguarda alcuni episodi riconducibili a furti che avvengono a Castiglione delle Stiviere. L’ultimo in ordine di tempo è quello subito da una donna, in zona Astore, proprio lo scorso pomeriggio. In prossimità del noto maneggio dei cavalli, è stato sfondato il finestrino della sua automobile e le è stata rubata la borsa con il portafoglio. La vittima dei ladri ha subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine locali e lanciato un appello ai concittadini, come detto, anche sui social, facendo affidamento, in cerca della refurtiva e di risposte, anche alla dotazione di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso di cui la proprietà privata, all’esterno della quale era parcheggiata l’auto, è dotata. Oltre a questo, riportiamo anche il furto di una moto, avvenuto qualche giorno fa, quando è stato fermato un ragazzo di diciassette anni mentre stava rientrando a casa. A ciò vanno ad aggiungersi altre azioni di furfanti, senza scrupoli, impegnati a scavalcare cancelli, anche in pieno giorno, per trafugare biciclette e non solo da cortili di abitazioni.