Incidente sulla Goitese: tre feriti dopo scontro tra due auto

VOLTA – Sirene, l’altra notte, sulle strade dell’Alto Mantovano. In particolare, da segnalare l’incidente avvenuto sulla Goitese lungo il tratto che va da Cerlongo, località del comune di Volta Mantovana, in direzione Guidizzolo. Intorno alla mezzanotte, complice anche le non ottimali condizioni del manto stradale e la scarsa visibilità considerata l’ora tarda, due auto si sono scontrate.

Dopo gli accertamenti di rito ed i rilievi come da prassi legale per ricostruire le dinamiche dell’impatto, da una disamina iniziale effettuata in loco dagli uomini di una pattuglia dei carabinieri del comando d’istanza a Castiglione delle Stiviere, sembra che l’incidente tra i due veicoli sia stato provocato per una mancata precedenza in prossimità di un incrocio.

A bordo delle vetture viaggiavano un ragazzo di vent’anni, una donna di 29 ed un 46enne. Sul luogo dell’accaduto, oltre ai vigili del fuoco della stazione di Mantova, pronto ed immediato l’intervento anche dei sanitari del 118, insieme a due ambulanze del Soccorso Azzurro ed una facente parte di Porto Emergenza.

Considerata la situazione piuttosto drammatica, il più grave dei feriti, che dopo lo scontro ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo, è stato trasportato direttamente in elisoccorso, decollato da Brescia, verso l’ospedale di Cremona.

Gli altri due invece sono stati medicati presso i nosocomi rispettivamente della vicina cittadina aloisiana e del capoluogo virgiliano.

Ricoverati nelle suddette strutture sanitarie in codice giallo, nessuna delle tre persone coinvolte nell’impatto sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Al momento restano comunque tutti sotto osservazione, ma le condizioni sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Poche ore dopo, a Medole su strada dei Vanni alle 8.30, un altro scontro tra auto. Questa volta a rimanere ferito è stato un 85enne ricoverato all’ospedale di Castiglione in codice giallo.