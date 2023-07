Monzambano, venerdì ultime visite guidate agli scavi della Tosina

MONZAMBANO – omani dalle ore 16 alle 18 ultimo appuntamento con le visite guidate al sito della Tosina di Monzambano organizzate nell’ambito degli scavi legati al Progetto di Ricerca e Studi 2023. Un’occasione da non perdere per avvicinarsi all’affascinante periodo del Neolitico. Archeologi, studenti e specialisti in questo campo vi aspettano per guidarvi in questo interessante viaggio nel passato! Per informazioni e prenotazioni: turismo@comune.monzambano.mn.it. Gli scorsi incontri invece si sono tenuti il 23 ed il 30 giugno, in due pomeriggi, uno di caldo torrido e l’altro di pioggia, ma ciò non ha assolutamente scoraggiato i viandanti e gli appassionati. Hanno accolto i visitatori Emilio Crosato presidente dell’associazione culturale “Amici di Castellaro”, Nicola Cappellozza archeologo, Fabio Bona archeozoologo, oltre a studenti, laureati e specializzandi di varie università italiane, in particolare di Firenze e Siena. I partecipanti hanno seguito con estrema attenzione quanto veniva presentato ponendo domande e quesiti, affascinati nell’osservare oggetti appena scavati che “parlavano” di epoche fa.