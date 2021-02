Tennis Tavolo – La Brunetti regina dei Campionati Assoluti

CASTEL GOFFREDO I Campionati Italiani Assoluti di Terni, che si sono conclusi domenica, hanno dimostrato ancora una volta la forza e la competitività della Brunetti Castel Goffredo. Il club castellano ha visto salire sul podio, con le più esperte, un talento cristallino quale quello della 15enne Nicole Arlia, al terzo posto e alle spalle di Giorgia Piccolin (terzo titolo di fila) e dell’ex Castel Goffredo Chiara Colantoni. Oltre a Nicole, tanti e importanti sono stati i piazzamenti ottenuti dagli altri compagni di squadra. Grazie a questi risultati la Brunetti, ancora una volta, ha chiuso la classifica delle società in vetta con 47 punti, davanti al Centro Sportivo Esercito con 40 e all’Aeronautica Militare con 30. Sino ai quarti sono arrivate Gaia e Tan Monfardini e Le Thi Hong Loan; agli ottavi Elisa Armanini e Aurora Cicuttini. Lisa Bressan out alle qualificazioni, mentre Luca Bressan si è fermato agli ottavi. Bene Alberto Redini e Marco Bressan che hanno passato il turno delle qualificazioni. Fuori invece Lorenzo Martinalli e Leonardo Bassi. Assieme a loro a Terni erano presenti i tecnici Alfonso Laghezza, Zilong Jiang e Robert Stamenkovski. «Non abbiamo vinto titoli – afferma il gm Franco Sciannimanico – ma grazie ai risultati di tutti i nostri ragazzi abbiamo conquistato il primo posto nella graduatoria delle società. Abbiamo piazzato quattro atlete nelle prime otto ed è qualcosa di meraviglioso. Altra cosa bella è che Arlia, a 15 anni, ha chiuso al terzo posto. In semifinale con Colantoni era stata anche in vantaggio 3-1 e ha poi perso 4-3, ma 14-12 nell’ultimo match. Ma questo fa parte della sua giovane età. Siamo molto soddisfatti perché Castel Goffredo continua a dettare legge: sempre in vetta in tutti i tornei. Il merito va agli allenatori per il lavoro che fanno in palestra tutti i giorni e ovviamente anche ai ragazzi. Da segnalare che abbiamo perso tante partite per 3-2 alla “bella” di un punto solo, altrimenti avremmo potuto vedere altre cose. Accontentiamoci di questo: siamo sempre i numeri uno». (cris)