Cade in casa e rimane bloccato per un giorno: anziano di Canicossa salvato dai Vigili del Fuoco

CANICOSSA (Marcaria) – ossiamo anche definirla una vicenda di “buon vicinato”, cosa ormai rara in un mondo dove, spesso in modo esagerato, tanti tendono a farsi solo “i fatti propri”. Un anziano di Canicossa, frazione di Marcaria, se l’era vista brutta nella giornata di sabato quando era caduto nel bagno di casa e, pur cosciente, non riusciva più a muoversi. Quasi 24 ore di totale immobiliutà e solitudine per l’uomo ma i vicini, con grande senso civico, si sono preoccupati non vedendolo uscire di casa e ieri hanno chiamato i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo. L’uomo non avrebbe riportato lesioni gravi nella caduta ma, in via precauzionale, si è preferito trasferirlo all’ospedale Oglio-Po per alcuni accertamenti.