Campitello, trova segni e resti di un giaciglio notturno nel giardino di casa

CAMPITELLO Si sveglia e nel giardino trova lo straniero. Sembra il ritornello di una canzone, è invece la descrizione di quello che in effetti è veramente accaduta in una villa di Campitello. La vicenda è di qualche mattina fa quando il proprietario dell’abitazione in questione ha aperto la porta e si è trovato, distesa sul suo prato, un asciugamano che evidentemente era stato utilizzato da qualcuno come giaciglio la notte prima. Che si possa trattare di uno straniero è chiaramente una deduzione fatta a posteriori, che però si tratti di un senza tetto è certo. Il timore da parte del proprietario, condiviso tra l’altro anche dai vicini, è che questa persona si possa ripresentare e che magari, la prossima volta, invece che scavalcare il cancello e accontentarsi di dormire sotto le stelle, possa tentare di entrare in casa. Una vera stranezza quella accaduta a Campitello che evidenzia però la problematica, sempre più sentita, della presenza di balordi anche nella piccola frazione.