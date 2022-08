Sotto le stelle a piedi fino alla Fiera delle Grazie

CASALOLDO Partecipata la sesta edizione della Camminata sotto le stelle, organizzata dall’associazione Combattenti di Casaloldo presieduta da Gian Agazzi col patrocinio del Comune di Casaloldo. Quest’anno l’iniziativa è stata dedicata alla memoria di Piero Angela il noto conduttore televisivo e giornalista scomparso il 13 agosto. Lo scorso anno invece fu Gino Strada ad essere ricordato lungo il cammino, al grande divulgatore scientifico morto pochi giorni fa che gli è stato simbolicamente dedicato il Pellegrinaggio notturno 2022. Numerosa la partecipazione che ha portato oltre 50 viandanti provenienti da tanti paesi mantovani, cremonesi e bresciani del bresciano e cremonesi, dalla chiesa parrocchiale di Casaloldo intitolata all’assunzione di Maria fino al Santuario della Madonna delle Grazie, nella notte di Ferragosto. Il gruppo ha inizialmente toccato i luoghi simbolo di Casaloldo come il Castello dei Conti Casalodi, la Cappella dei morti del Crocione, la chiesetta di San Luigi Gonzaga e il palazzo Aliprandi Gonzaga del Molinello, per poi svilupparsi su strade basse e bianche nei Comuni di Piùbega, Gazoldo, Sarginesco, Rodigo e Curtatone. I partecipanti hanno percorso ben 25 i chilometri complessivi dei relativi percorsi, con la partenza da Casaloldo allo scoccare della mezzanotte e l’arrivo alle 5 del mattino, al primo apparire dell’aurora sul lago delle Grazie. I Combattenti, guidati da Benedetto Delmiglio, Gian Agazzi e Sandro Malcisi, hanno curato la parte logistica ed i ristoro lungo il Cammino, con abbondante colazione a San Fermo e il tradizionale panino con il cotechino, annaffiato con un bicchiere di vino, alle porte di Grazie. Dopo la foto di “rito” sotto il cartello di uno dei borghi più belli d’Italia, il rompete le righe, per permettere ad ogni pellegrino di visitare in libertà il Santuario e ammirare le opere dei Madonnari, nonché il sorgere del sole sui fior di loto del lago. (r.l.f)