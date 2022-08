Raddoppio ferroviario, Torchio: “Ci sentiamo presi in giro”

BOZZOLO Il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio ha recentemente invitato il commissario straordinario per il raddoppio della tratta ferroviaria Mantova Cremona Milano Chiara De Gregorio a recarsi nel comune bozzolese al fine di esaminare direttamente i luoghi oggetto di intervento da parte di Rete Ferroviaria Italiana, minacciando il voto contrario al progetto nel caso in cui non si verificassero le modifiche richieste. Nel dettaglio infatti il primo cittadino di Bozzolo sostenuto da tutta la cittadinanza, lamenterebbe l’impossibilità di applicazione del piano poiché si rivelerebbe, secondo lo stesso, concretamente impossibile da attuare. «Come è possibile raggiungere la stazione con doppio senso di marcia in via del Dosso? quest’ultima larga appena due metri. Solo le ferrovie lo sanno. – afferma Torchio – Utilizzando viale Valzania non solo si raggiunge agevolmente la stazione, ma è possibile realizzare anche il sottopasso ciclopedonale». Un progetto che non rispetterebbe pertanto le richieste della cittadinanza: «Ci sentiamo presi in giro – continua il sindaco – questa opera così come è stata presentata, va contro il volere della gente. I progettisti conoscono la zona solo attraverso Google non direttamente». (c.f.)