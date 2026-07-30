Canneto: ora più moderna e flessibile, cambia la raccolta dei rifiuti

CANNETO SULL’OGLIO Al via nuovi servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Da dopodomani il Comune, in collaborazione con Aprica, attiverà una serie di attrezzature informatizzate pensate per rendere più semplice e flessibile il conferimento da parte dei cittadini. Gli interventi riguardano la nuova ecoisola informatizzata, il sistema di accesso al centro di raccolta comunale e il distributore automatico dei sacchi per la raccolta differenziata.

La principale novità è rappresentata dalla nuova eco-isola collocata in via delle Industrie, nell’area di parcheggio antistante il centro di raccolta comunale. Riservata esclusivamente alle utenze domestiche, la struttura potrà essere occasionalmente utilizzata dai cittadini per conferire in autonomia alcuni tipi di rifiuti differenziati anche al di fuori dei giorni previsti dal servizio porta a porta, rendendo il servizio più flessibile e accessibile.

Sarà possibile conferire carta, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e metalli, oltre ai tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse) e alle lettiere per gatti. Per utilizzare il servizio sarà sufficiente identificarsi attraverso la propria carta regionale dei servizi (in poche parole la tessera sanitaria), seguendo le indicazioni riportate sui dispositivi installati presso gli sportelli di conferimento. Il sistema consentirà l’apertura dello sportello dedicato al rifiuto selezionato, permettendo di conferire esclusivamente la frazione prevista, senza introdurre sacchi o altri contenitori utilizzati per il trasporto. Per il conferimento dei tessili sanitari e delle lettiere per gatti, il servizio sarà riservato alle utenze domestiche che abbiano un’effettiva necessità di usufruirne. In questi casi sarà necessario richiedere preventivamente l’abilitazione della propria carta regionale dei servizi all’ecosportello comunale. Anche gli utenti che dovessero riscontrare problemi nel riconoscimento della tessera potranno rivolgersi allo stesso sportello per ricevere assistenza.

Un’altra importante innovazione interessa il centro di raccolta: sempre da dopo domani entrerà in funzione il sistema informatizzato di accesso con sbarre automatiche. Le utenze domestiche accederanno utilizzando la propria carta regionale dei servizi, mentre le utenze non domestiche dovranno utilizzare la tessera dedicata associata alla propria posizione Tari.

In piazza Gramsci, accanto alla casetta dell’acqua, è stato inoltre installato il distributore automatico che consentirà di ritirare in qualsiasi momento i sacchi destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica e dei tessili sanitari. Anche in questo caso il riconoscimento avverrà tramite carta dei servizi per le utenze domestiche e tramite tessera dedicata per quelle non domestiche.