Crossroads, partenza sold out per la rassegna di musica live a Cavriana

CAVRIANA Ottima partecipazione di pubblico e grande apprezzamento per le prime due serate di Crossroads, la rassegna di musica live ed esperienze gastronomiche ospitata da Le Bande, sui colli morenici di Cavriana, con la direzione artistica di Pink Noise.

Il progetto, nato per valorizzare il territorio attraverso l’incontro tra musica, cultura e convivialità, ha inaugurato il suo percorso con la prima serata del 17 di luglio che ha visto protagonisti Jole Canelli e Leo Di Dante (insieme in foto) che farà una tappa del suo tour estivo Blu Profondo per preservare il suo nuovo album “Specchi ed altri riflessioni”. I due artisti hanno dato vita a un concerto raffinato e coinvolgente, intrecciando cantautorato contemporaneo, sonorità pop d’autore e atmosfere intime, conquistando il pubblico con interpretazioni autentiche e una forte intesa sul palco.

Il secondo appuntamento del 23 di luglio è stato sold out e ha confermato il successo della rassegna con il live della cantautrice Sole, che ha emozionato gli spettatori grazie a uno stile personale capace di fondere alt-pop, soul, R&B e rock. Un’esibizione intensa ed elegante, che ha alternato momenti di grande energia a passaggi più raccolti, ricevendo un caloroso consenso.

Le prime due serate hanno dimostrato come Crossroads sia molto più di una semplice rassegna musicale: è un luogo d’incontro in cui musica, gastronomia e territorio dialogano tra loro, creando un’esperienza capace di valorizzare i colli morenici e favorire nuove connessioni tra artisti, pubblico e realtà locali.

A sottolineare questa visione è anche Andrea Tazzoli, titolare del locale Le Bande: “Il nome Crossroads nasce dal fatto che siamo situati all’incrocio delle strade e al confine di tre province: Mantova, Verona e Brescia. Un progetto che mette in dialogo musica dal vivo ed esperienza gastronomica, creando un percorso in cui ogni concerto trova il proprio riflesso in una proposta culinaria studiata per evocare luoghi, tradizioni e atmosfere.”

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico – commenta la direzione artistica di Pink Noise –. Crossroads nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione attraverso la musica e di valorizzare il territorio con proposte artistiche di qualità. L’entusiasmo che abbiamo respirato in queste prime serate ci conferma che il progetto sta andando nella direzione che avevamo immaginato.”

La rassegna proseguirà con nuovi appuntamenti di giovedì, confermando l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo e per la promozione culturale del territorio.