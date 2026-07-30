Il trekker Valerio Brunoni conquista l’Adamello in solitaria

GUIDIZZOLO Nuova impresa sportiva per il trekker guidizzolese Valerio Brunoni, che nei giorni scorsi ha completato in solitaria il sentiero n. 1 – Alta Via dell’Adamello, uno dei percorsi escursionistici più impegnativi e spettacolari dell’arco alpino.

L’itinerario, lungo circa 85 km, parte da Breno e si sviluppa nel cuore del massiccio dell’Adamello fino a Temù, attraversando un ambiente di alta montagna con quote comprese tra i 2mila e i 3mila metri. Un tracciato che richiede un’ottima preparazione fisica, esperienza e capacità di affrontare in sicurezza lunghi dislivelli, tratti rocciosi e condizioni meteo che cambiano rapidamente.

Brunoni ha completato l’intera traversata in quattro giorni, affrontando il percorso senza alcun compagno di viaggio e gestendo in autonomia ogni aspetto dell’escursione, dalla pianificazione delle tappe alla progressione lungo il sentiero.

Durante il cammino, il trekker guidizzolese ha attraversato alcuni degli scorci più suggestivi del Parco dell’Adamello, costeggiando laghi alpini, rifugi, passi d’alta quota e ampi tratti dominati dalla roccia e dai ghiacciai. Le quattro tappe hanno richiesto un notevole dispendio di energie, con ore di cammino quotidiane, importanti dislivelli e un costante adattamento alle condizioni della montagna.

Per Brunoni si tratta dell’ennesima impresa portata a termine con successo. Negli anni il trekker guidizzolese ha affrontato numerosi itinerari di lunga percorrenza, confermando una particolare predisposizione per le traversate alpine in autonomia.