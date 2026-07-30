Calcio Prima Categoria Crer – La bandiera Travaini carica il Sermide: “Siamo pronti”

SERMIDE Il ritorno in Prima Categoria è il premio a un percorso costruito passo dopo passo, ma in casa Sermide nessuno vuole lasciarsi prendere dall’entusiasmo. A tenere i piedi ben piantati a terra è il capitano Devid Travaini, 37 anni, punto di riferimento dei biancazzurri del patron Gianni Massarenti, pronti ad affrontare da neopromossi il prossimo campionato nel Crer. Per il Sermide si tratta di un ritorno in una categoria già frequentata alcuni anni fa in Lombardia, prima della scelta di cambiare regione sportiva, lasciare i campionati lombardi e ripartire dalla Terza Categoria emiliana. Da allora il club ha ricostruito il proprio cammino, fino alla promozione conquistata nella scorsa stagione. «Affrontiamo la categoria emiliana da neopromossi – spiega Travaini – e per quasi tutti noi sarà la prima esperienza in questo torneo. Il nostro obiettivo non può che essere la salvezza, perché vogliamo mantenere quanto conquistato con merito, tanto sudore e molti sacrifici. Quando abbiamo lasciato la Lombardia siamo ripartiti praticamente da zero, ma nel Crer ci siamo comportati bene e abbiamo dimostrato di meritare questo traguardo». Resta da capire in quale girone verrà inserita la formazione allenata da Michele Breveglieri. «A breve conosceremo la composizione – prosegue il capitano –. Escluderei il raggruppamento con le squadre ferraresi: credo sia più probabile trovare avversarie del Bolognese o del Modenese. Diverse società modenesi si sono rinforzate in maniera importante, quindi dovremo farci trovare pronti, giocare ogni partita con grande attenzione e mettere in campo tutto quello che abbiamo». Travaini conosce già la Prima Categoria per averla disputata in Lombardia, ma sa che il torneo emiliano sarà una realtà nuova. La parola d’ordine sarà continuità, senza perdere l’identità che ha permesso al Sermide di risalire la china. La preparazione inizierà il 17 agosto. La società ha scelto di intervenire con misura sul mercato, confermando buona parte dell’organico protagonista della promozione. «La campagna acquisti mi soddisfa – conclude Travaini –. Non c’era alcun motivo per cambiare tanto: questa squadra ha meritato sul campo la categoria e ora deve dimostrare di poterci restare».