Carmen Consoli chiude il Villafranca Festival con “D come dannate ingenue”

La conferma è arrivata: l’1 settembre alle ore 21.15, a chiudere il Villafranca Festival 2026, la rassegna pensata e organizzata da Eventi Verona con l’Amministrazione comunale villafranchese, sarà “D come dannate ingenue”, lo spettacolo corale, tra musica e parole, ideato da Carmen Consoli.

Sul palco, insieme alla “cantantessa”, una serie di altre artiste: Nada, Marina Rei, Anna Castiglia, Erica Mou, Casadilego, con la partecipazione straordinaria della giornalista-scrittrice Concita De Gregorio.

Il titolo dello spettacolo è preso da una canzone della Consoli, “Besame Giuda”: «Sopravvissuta a quest’ultima prova, in fondo posso vantarmi di essere una donna con la D maiuscola… D come dannata ingenua!».

E che suono fanno le dannate ingenue, si chiede Carmen insieme alle sue colleghe-amiche?

Cambiano le epoche, i linguaggi, il modo di stare al mondo, ma ci sono desideri, fragilità e domande che continuano ad attraversare intere generazioni di artiste, restando incredibilmente uguali nel tempo.

“D come dannate ingenue” è dunque il live collettivo, tutto al femminile, ideato dalla Consoli, che prende forma come uno spettacolo corale in cui musica e parole si intrecciano dentro un racconto condiviso, vivo e profondamente contemporaneo.

Il verso di “Besame Giuda” attraverserà tutta la serata come uno stato emotivo più che una definizione: quello di chi continua a esporsi, a desiderare, a credere nelle cose anche quando sarebbe più semplice diventare cinici. Sul palco, artiste appartenenti a

generazioni e percorsi differenti, unite da una scrittura personale, inquieta, ironica, mai addomesticata.

Le canzoni si alternano a momenti condivisi, dialoghi musicali, riletture e incroci inediti, trasformando il concerto in un racconto a più voci dove identità diverse convivono senza perdere la propria unicità.

Ad accompagnare il percorso, le letture di Concita De Gregorio, parole che interrogano il presente e aggiungono una dimensione narrativa capace di attraversare la musica senza interromperla mai.

Prodotto e organizzato da OTR Live in collaborazione con Eventi Verona Srl e Fiabamusic Srl, “D come dannate ingenue” non è un concerto celebrativo né un manifesto generazionale. È piuttosto un incontro tra voci, corpi, esperienze e sensibilità diverse. Un live che lascia spazio alle crepe, alle contraddizioni, all’ironia e alla libertà e soprattutto alla musica, che qui non accompagna il racconto: lo attraversa completamente. Info biglietti su otrlive.it.