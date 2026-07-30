Il Console Generale cinese in visita nel Mantovano

La Provincia di Mantova ha accolto oggi il Console Generale della Cina a Milano, Zhang Chenggang, in visita sul territorio mantovano per una giornata dedicata alla conoscenza delle eccellenze produttive locali e al rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali tra Italia e Cina. Ad accompagnare la delegazione il presidente della Provincia Carlo Bottani, che ha preso parte agli incontri insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e accademico. La delegazione del Consolato Generale della Cina a Milano era composta dal Console Generale Zhang Chenggang, da Wang Mengdi, responsabile ad interim dell’Ufficio Economico e Commerciale del Consolato, da Jiang Yutao, segretario del Console Generale e interprete della visita, da Cheng Xuan, presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia, e da Lv Xiao, vicesegretario generale della Camera di Commercio Cinese in Italia.

La visita è iniziata alla Latteria San Pietro di Goito, dove sono state presentate le caratteristiche della filiera del Grana Padano e del comparto agroalimentare mantovano. All’incontro hanno partecipato Stefano Pezzini, presidente della Latteria San Pietro, dei Prati Stabili, di Mantua Food e presidente regionale della Federazione Agroalimentare di Confcooperative, e il professor Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano a Xi’an.

Nel corso della visita è stato inoltre illustrato il progetto Mantua Food, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e favorire nuove opportunità di collaborazione internazionale. Un progetto che vede anche il contributo scientifico del professor Giuliano Noci e che punta a promuovere un modello di sviluppo fondato su innovazione, sostenibilità e trasferimento della conoscenza.

La seconda tappa si è svolta al Valdaro Business Center, dove la delegazione è stata accolta dal presidente della Provincia Carlo Bottani, dal sindaco di Mantova Andrea Murari e dal presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia Gian Domenico Auricchio.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione del Porto di Mantova, delle opportunità offerte dall’intermodalità e delle attività di innovazione e ricerca sviluppate sul territorio.

Nell’ambito della visita istituzionale del Console Generale sono stati inoltre sottoscritti due protocolli d’intesa di natura commerciale tra aziende italiane e cinesi. Il primo ha visto la firma tra Hynaut Group e Gabbiano S.p.A., rappresentate rispettivamente da Zhao Hui, Vice Presidente di Haishi Hainuo Group e dall’amministratore delegato Andrea Dodi. Il secondo protocollo è stato sottoscritto da HONOR Italia, rappresentata dal vice direttore generale e responsabile di HONOR Svizzera Pier Giorgio Furcas, e da Nihao Group, rappresentata da Ye Yeying, assistente del presidente e responsabile e-commerce. Entrambe le sottoscrizioni si sono svolte alla presenza del Console Generale Zhang Chenggang e del presidente della Provincia Carlo Bottani, che hanno preso parte alla cerimonia in qualità di testimoni. La visita si è conclusa nel pomeriggio alla Latteria Agricola Venera Vecchia di Gonzaga, dove la delegazione ha potuto conoscere da vicino la produzione del Parmigiano Reggiano, accolta dal presidente Sandro Frignani.

«La visita del Console Generale rappresenta un momento importante per il nostro territorio. La provincia di Mantova è una terra di eccellenze, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano, dall’innovazione al sistema portuale, e vuole continuare a rafforzare il dialogo con la Cina attraverso relazioni fondate sull’amicizia, sulla collaborazione e sullo sviluppo reciproco. Oggi non celebriamo soltanto incontri istituzionali, ma creiamo occasioni concrete di crescita per le nostre imprese», ha dichiarato il presidente della Provincia Carlo Bottani.