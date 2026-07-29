MantovaFilmFest, retrospettiva dedicata a Luchino Visconti

Mantova Svelato il manifesto ufficiale della diciannovesima del MantovaFilmFest, in programma da mercoledì 19 a domenica 23 agosto. L’edizione di quest’anno è dedicata a Luchino Visconti, imprescindibile maestro del cinema italiano che ha consegnato alla storia della settima arte alcuni dei capolavori più indimenticabili. A centovent’anni dalla nascita e cinquanta dalla morte, il MantovaFilmFest gli rende il doveroso omaggio attraverso la sezione Retrospettiva, che proporrà alcune delle sue opere più significative in versione digitale restaurata. L’immagine è tratta da una foto dal set di uno dei suoi capolavori più memorabili: Rocco e i suoi fratelli (1960).

Per la sua attività di regista cinematografico e teatrale, oltre che di sceneggiatore e drammaturgo, Visconti va considerato uno dei più importanti artisti e uomini di cultura del ventesimo secolo italiano. Dalle prime opere legate alla stagione del Neorealismo, fino ai fastosi melodrammi di ricostruzione storica, quello di Visconti è un cinema di altissimo profilo stilistico, che rispecchia il sofisticato distacco dalla quotidianità ordinaria del suo autore, impregnato di teatro, letteratura, musica e pittura, ma che non ha mai rinunciato a riflettere sulle contraddizioni della sua contemporaneità.

La produzione artistica di Visconti si compone di diciotto lungometraggi realizzati in quarant’anni di carriera, cui si aggiungono decine di opere teatrali, tra prosa e lirica. Considerato oggi, a giustissima ragione, un classico tra gli autori del cinema, Visconti si è dimostrato un regista dall’approccio fortemente sperimentale a confronto con il suo tempo. Con i primi lavori – forte dell’influenza del cinema di Cocteau e Renoir, di cui è stato aiuto regista – ha saputo stravolgere le convenzioni narrative ed estetiche degli anni Quaranta, entrando in aperta contrapposizione col regime fascista. Nella seconda parte della sua carriera, è stato in grado di far fiorire le sue competenze teatrali sui set delle sue magniloquenti opere, a partire dai più vistosi termini di scenografia e costumi, passando per la conduzione di attori che grazie a lui ottennero ruoli decisivi per le rispettive carriere (da Alain Delon a Claudia Cardinale, da Anna Magnani a Burt Lancaster solo per citarne alcuni). In altre parole, è stato in grado di portare nel cinema – arte del Novecento per antonomasia – la tradizione performativa ottocentesca mutuata dal teatro, con esiti indimenticabili ieri come oggi.

Il programma della Retrospettiva e di tutte le sezioni del festival saranno presentati nel dettaglio lunedì 3 agosto, in due momenti. Alle ore 11.00 si svolgerà la conferenza stampa ufficiale mella Consiliare del Comune di Mantova, alla presenza del direttore artistico Paolo Cenzato e delle istituzioni. Alle 21.15 presso il chiostro del Museo Diocesano, invece, è in prevista la presentazione del programma al pubblico, in un evento speciale a ingresso libero e gratuito. La presentazione sarà seguita dalla proiezione del cult di Nanni Moretti Ecce Bombo in versione restaurata, ad inaugurare la speciale rassegna “NanniOttanta – Aspettando il MantovaFilmFest”, dedicata alle prime opere del regista romano in programma dal 3 al 17 agosto.

Nella serata del 3 agosto, infine, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al MantovaFilmFest, che dà diritto ad accedere a tutti gli eventi del festival.

la diciannovesima edizione della festa del cinema di Mantova si svolgerà dal 19 al 23 agosto, con un evento speciale di preapertura previsto per il 18 agosto. Sei giorni di proiezioni, incontri e scoperte, nella tradizionale sede del cinema Mignon di via Benzoni e nel chiostro del Museo Diocesano di piazza Virgiliana, che per il secondo anno consecutivo ospiterà alcuni eventi della manifestazione, confermando la proficua sinergia già sperimentata nel 2025.

Sono confermate le sezioni che tradizionalmente compongono l’ossatura del festival: Concorso opera prima, Retrospettiva, Opere prime internazionali, Filmdoc.

Nella serata del 3 agosto verranno inoltre illustrate nel dettaglio le modalità di accesso alla manifestazione e tutte le informazioni utili per partecipare. (i.)