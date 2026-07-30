Calcio Serie B – Il Mantova si aggiudica il Trofeo Pata: 6-2 all’Alcione davanti a 2mila tifosi

MANTOVA Un’altra prestazione convincente per il Mantova. In un Martelli “versione fornace”, davanti a 2mila tifosi, i biancorossi di Modesto hanno travolto 6-2 l’Alcione Milano, squadra di Serie C. Ottimo primo tempo, sbloccato da un’autorete propiziata da Ruocco. Lo stesso Ruocco raddoppia poco dopo. A inizio ripresa Cajazzo firma il 3-0, poi il ritorno dei milanesi che si riavvicinano sul 3-2. Cajazzo, Paoletti su rigore e Vesentini ristabiliscono le distanze. Al Mantova il Trofeo Pata. Prossima amichevole giovedì 6 agosto a Legnago (ore 18.30).
MANTOVA-ALCIONE 6-2
RETI 9’ aut. Pirola (A), 21’ Ruocco (M), 55’ e 78’ Cajazzo (M), 62’ Zini (A), 76’ Marconi (A), 82’ rig. Paoletti (M), 86’ Vesentini (M).
MANTOVA 1° tempo (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Chinetti, Ruocco; Gliozzi.
MANTOVA 2° tempo (3-4-2-1): Gemello; Tomasevic (82’ Marai), Cella (70’ Meroni), Castellini (60’ Paoletti); Silva (82’ Maggioni), Trimboli (70’ Keita), Wieser, Benaissa (60’ Vesentini); Chinetti (60’ Ilie), Cajazzo; Gliozzi (60’ Bayou). A disp.: Bencini, Pennacchioni, Banna. All.: Modesto.
ALCIONE MILANO: Nava, Baldacchino, Chierichetti, Pirola, Miculi, Lanzi, Lopes, Parlati, Pitou, Zamparo, Morselli. Entrati: Raffaelli, Mocchi, Gallazzi, Zini, Bismuti, Ciappellano, Marconi, Galli, Sadotti. All.: Cusatis.
ARBITRO: Pasquetto di Crema (assistenti: Puggina di Este e Baldo di Este)
NOTE: Pomeriggio afoso, terreno in buone condizioni. Spettatori: circa 2.500. Calci d’angolo: 5-1.