Arriva internet super veloce: lavori finiti in sei Comuni

ALTO MANTOVANO Arriva internet super veloce grazie alla fibra ottica di Open Fiber in ben sei comuni dell’Alto Mantovano, dove i lavori di posa dei cavi si sono conclusi da pochi giorni e, di conseguenza, i Comuni sono stati dichiarati ufficialmente cablati da Open Fiber. I Comuni in questione sono Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Goito, Solferino e Volta Mantovana. Nel giro di pochi giorni gli utenti potranno decidere di allacciarsi alla fibra veloce per mezzo degli operatori partner di Open Fiber, come ad esempio Tiscali, Vodafone, Wind o altri operatori che si possono trovare sul sito di Open Fiber. La società, formata alcuni anni fa da Enel e Cassa depositi e prestiti, d’accordo con il governo infatti un pezzo alla volta sta cablando tutta l’Italia con i cavi che fanno viaggiare internet fino alla velocità di un gigabit al secondo (si possono quindi arrivare a scaricare 125 megabyte al secondo). Poi, una volta completati i lavori di posa dei cavi, i clienti sottoscrivono i contratti con i vari operatori nazionali partner di Open Fiber.