Calcio Prima Categoria Crer – Ok della Regione: il Viadana riprende ad allenarsi

VIADANA La situazione in casa Viadana si è sbloccata. Come è noto, i campionati dilettantistici emiliani proseguono regolarmente, ma domenica scorsa i canarini hanno dovuto rinviare la partita interna contro il Levante a causa dell’ordinanza lombarda che vieta lo svolgimento dell’attività in tutta la regione. Da oggi, però, la compagine giallonera torna ad allenarsi. Per la verità, avrebbe dovuto riprendere le sedute ieri sera, ma si è deciso di posticipare di un giorno a scopo precauzionale. Stasera e venerdi i canarini svolgeranno due allenamenti per preparare al meglio il confronto di domenica a Montecavolo per la terza giornata di campionato. Mentre per la successiva, in casa contro l’Original Bhoys, la società pare orientata a chiedere stavolta l’inversione di campo.

«Abbiamo un accordo verbale con la Regione Lombardia che ci consente di svolgere gli allenamenti, essendo in regola con sanificazioni e protocolli – spiega il diesse Damiano Mazzieri – dev’essere formalizzato, ma spero che il sindaco ne prenda atto dando l’okay alla deroga. Che, per il momento, vale soltanto per gli allenamenti ed è per questo che per la prossima gara interna ci potrebbe essere l’inversione di campo, ma naturalmente devono essere d’accordo anche gli avversari. Se, invece, la deroga dovesse valere anche per le gare interne, giocheremo regolarmente a Viadana. Abbiamo tempo per dirimere la questione, intanto è importante tornare in campo per gli allenamenti, abbiamo una partita importante da preparare».

Ricordiamo che il Viadana ha debuttato in campionato perdendo 2-1 a Massenzatico contro la Virtus Libertas e, come detto, non ha giocato la successiva partita col Levante, per altro già affrontato ed eliminato in Coppa. Il Montecavolo prossimo avversario, dal canto suo, ha perso la prima 3-2 in casa col Real Casina, poi 1-0 sul campo del Quattro Castella ed è quindi ancora al palo.

Per quanto concerne la Juniores, come scritto ieri, il campionato della Delegazione di Reggio Emilia è sospeso per effetto dell’ultimo Dpcm.