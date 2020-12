Castiglione: bilancio approvato in tempi record

CASTIGLIONE – Il Comune di Castiglione è probabilmente il primo in tutta la provincia ad aver approvato in giunta, il 26 novembre, lo schema di bilancio per il triennio 2021-2023, unitamente alla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. «A consentire il conseguimento di questo importante traguardo – afferma il sindaco Enrico Volpi – è stata senz’altro una forte sinergia tra la struttura organizzativa e l’amministrazione». Spiega a sua volta l’assessore al bilancio Maria Grazia Margonari: «Ero un po’ scettica e temevo che, soprattutto in un anno difficile come questo, non si potesse raggiungere un così grande risultato. Alla fine però ho dovuto ricredermi e voglio ringraziare tutti gli uffici e i dipendenti che hanno svolto un così buon lavoro in tempi così rapidi». Tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali il 30 novembre, assegnando agli stessi i canonici dieci giorni di tempo per presentare eventuali emendamenti in vista dell’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale prima delle festività natalizie. «Il rispetto dei tempi che ci eravamo dati – aggiunge il sindaco – ci consentirà di iniziare il 2021 nel migliore dei modi, anche per quanto riguarda la spesa in conto capitale, ovvero gli investimenti e le importanti opere pubbliche in programma, senza far trascorrere invano i primi mesi dell’anno. È giusto sottolineare da subito che in un momento di crisi generale e di contrazione delle entrate anche per il bilancio comunale, non è stata messa mano alle aliquote dei tributi, né alle tariffe dei servizi a domanda individuale, pur mantenendo invariata la qualità dei servizi al cittadino e cercando di rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze dettate dal particolare periodo che stiamo vivendo. Unica eccezione si riscontra nella piccola variazione che ha interessato la tariffa rifiuti, ma in questo caso si è trattato di un obbligo previsto dalla vigente disciplina di legge».