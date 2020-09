Riparte la formazione di Confcommercio, con un mix di corsi in presenza e in streaming.

MANTOVA “Già durante il lockdown ci siamo adeguati al nuovo contesto e alle esigenze degli imprenditori – spiega il direttore di Confcommercio Mantova Nicola Dal Dosso – proponendo un ricco pacchetto di percorsi formativi in streaming anche interamente finanziati dal fondo interprofessionale For.Te e dall’Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo e Servizi. Ora riprendiamo l’attività a pieno regime e in presenza: molti corsi si svolgeranno nelle nostre aule, nel pieno rispetto della normativa vigente, con posti distanziati di almeno un metro e aerazione e igienizzazione frequente dei locali. In queste settimane, le richieste formative delle aziende si concentrano in particolare nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene degli alimenti: abbiamo messo in calendario più edizioni degli stessi corsi per rispondere a tutte le richieste”.

Spazio anche alle lingue straniere (inglese livello intermedio dal 28 settembre, inglese e tedesco livello base dal 30 settembre), al corso di contabilità e bilancio (23,30 settembre; 7,14 ottobre) e all’approfondimento del programma ‘Access’ per la corretta gestione di un database (1,8,15,22,29 ottobre e 5 novembre).

In partenza anche il corso abilitante alle somministrazione di alimenti e bevande (dal 28 settembre). Riconosciuto da Regione Lombardia, il corso ha una durata di 130 ore: la frequenza ad almeno l’80% delle lezioni consente di accedere alla prova d’esame che, una volta superata, dà titolo ad esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (presso bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, birrerie, attività ambulanti etc.) e il commercio alimentare.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0376 231209; formazione@sviluppomantova.it