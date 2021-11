Castiglione delle Stiviere, Mercoledì 24 Novembre presentazione del saggio ‘Menti Parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali’ con Laura Tripaldi al centro culturale Mutty

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà oggi alle ore 18.30 presso il centro culturale Mutty di viale Maifreni 54, la presentazione del saggio “Menti parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali” in presenza dell’autrice Laura Tripaldi. Si tratta del secondo appuntamento di “Assi di Cambiamento”, un ciclo di incontri a cura di Mutty & Leonardo Caffo per scoprire e discutere di nuove prospettive e inedite visioni dedicate al cambiamento in campo filosofico, antropologico, scientifico e culinario. Laura Tripaldi, classe 1993, è dottoranda in scienza e nanotecnologia dei materiali all’Università di Milano-Bicocca. Parallelamente alla sua attività di ricerca scrive di scienza e tecnologia collaborando con varie testate tra cui “L’indiscreto”. I materiali intelligenti possono agire come porte magiche che ci permettono di rompere lo specchio, l’idea dell’intelligenza umana come semplice riflesso di una realtà oggettiva, aprendo il nostro sguardo su un universo molto più senziente e molto più dinamico di quanto potessimo immaginare. Partecipazione gratuita e accesso consentito esclusivamente con il possesso del Green Pass. Per prenotare un posto telefonare al numero 0376-639921 oppure inviare una mail all’indirizzo: info@mutty.it.

