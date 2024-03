Flash d’arte: il 13 marzo tocca a Molly Bourne

MANTOVA La rassegna dei flash d’arte, organizzata in collaborazione agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, dopo il successo della prima giornata, torna il 13 di marzo con Molly Bourne che parlerà dei Trionfi del Mantegna. Creato tra 1506 e 1512 per volontà di Francesco II Gonzaga, Palazzo San Sebastiano si distingue per essere l’unica residenza costruita da un Gonzaga regnante dentro le mura di Mantova, ma esterna al complesso di Palazzo Ducale.

La conferenza propone una lettura di Palazzo San Sebastiano come un “ritratto autobiografico” del quarto marchese di Mantova e segue, sviluppandola, una duplice pista di ricerca. La prima propone una lettura e analisi architettonica del Palazzo, con particolare attenzione alla sua posizione a ridosso di Porta Pusterla e al programma decorativo composto dai Trionfi, da mappe cartografiche e dall’araldica.

La seconda si avvale dei documenti d’archivio per dimostrare come Francesco II Gonzaga utilizzasse il palazzo, negli ultimi anni del suo regno, sia come rifugio privato durante i periodi di malattia, sia come sontuosa cornice per ricevimenti diplomatici e festosi spettacoli teatrali.

Per prenotazioni 0376 367087 o Informazioni maca.museimantova.it