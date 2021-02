Castiglione delle Stiviere, mercoledì un incontro online per mamme e neonati dal Consultorio Familiare, per scoprire i benefici della lettura fin da cuccioli

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prende il via oggi una nuova proposta per mamme e neonati: uno spazio per crescere e incontrarsi anche con i papà e i nonni. Appuntamenti online con l’equipe del Consultorio per un confronto e un sostegno alle neo mamme e per scoprire i benefici della lettura fin da cuccioli. Sulla piattaforma Microsoft Teams, dalle ore 10, sarà possibile visionare la conferenza dal titolo “Emozioni, sentimenti, relazioni: incontriamo lo psicologo”. Il successivo incontro in streaming si terrà poi mercoledì 24 febbraio dalle ore 10 con “Primo soccorso pediatrico” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Castiglione delle Stiviere. Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione sul sito internet: https://bit.ly/2Mmu3nO. Info: Consultorio Familiare di Castiglione delle Stiviere, dott.ssa Dina d’Apolito, tel. 0376-435734 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, email: consultorio.castiglione@asst-mantova.it.

Paolo Zordan