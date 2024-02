Al via la rassegna “Giovani” di Mantova Musica

MANTOVA Venerdì alle 18.30, presso l’ex chiesa della Madonna della Vittoria (via Monteverdi 1) un nuovo concerto della serie Mantova Musica DiciottoeTrenta inaugura il ciclo “Giovani”: protagonista, insieme all’affermato fagottista Antonino Cicero, il quintetto d’archi “La Vittoria Ensemble”, composto da Margherita Colombo e Rachele Rossignoli al violino, Arianna Ciommiento alla viola, Alfredo Mendez al violoncello ed Edoardo Dolci al contrabbasso. In programma, musiche di Astor Piazzolla, ripercorse in un piccolo prezioso viaggio musicale in cui il fagotto di Antonino Cicero attraversa un repertorio originale e alquanto inedito per uno strumento di nobile tradizione classica esplorando inattese e suggestive atmosfere e scoprendo il piacere di sonorità inedite. Un percorso intenso e appassionato affidato soprattutto al calore latino del tango con brani antologici di Piazzolla sospesi tra il sacro e il profano e uniti, in ombre e luci, dalla comune cifra dell’intensità interpretata, anzi rivendicata, con la voce robusta, gentile ed emotiva del fagotto e sostenuta con impeccabile eleganza e sensibilità dal quintetto d’archi.

Dopo il concerto torna anche “Vieni a cena con noi!”, momento conviviale da trascorrersi, per chi lo desiderasse, con artista e organizzatori. È gradita la prenotazione entro il giorno precedente l’evento.

Antonino Cicero si diploma in fagotto nel 2002 con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania. Nel 2014 fonda il Quartetto Atipico Danzarin (oggi Trio Atipico) con cui prosegue la ricerca musicale affrontando il repertorio tradizionale popolare del tango argentino, la musica delle orchestre tipiche del tango da cui proviene la musica di Piazzolla. Dal 2016 suona in duo con Luciano Troja, pianista jazz che scrive musiche originali per fagotto e pianoforte e dà vita al progetto “An Italian Tale”, che diventa un Cd per l’etichetta Almendra Music. L’eclettismo di genere sviluppato dalla musicalità del fagotto di Antonino Cicero ha incuriosito e stimolato vari autori a scrivere nuove musiche appositamente per il repertorio del fagotto. Oltre al già citato L. Troja, nel 2021 il compositore argentino Fabrizio Gatta dedica 10 brani originali per fagotto e pianoforte che compongono l’album “Un tango para vos”. A questo si aggiunge il brano “Fagottango” composto da F. Mocata e incluso nell’omonimo album. Nel 2022 entrano nel repertorio del fagotto di A. Cicero quattro brani inediti per fagotto e arpa commissionati a quattro compositori siciliani contemporanei.

“La Vittoria Ensemble” nasce dall’idea di Società della Musica di Mantova di riunire giovani musicisti per dare loro spazio in una formazione cameristica il cui repertorio spazia dall’epoca barocca fino al ‘900 e all’epoca contemporanea. Il gruppo, con un organico variabile dal trio al sestetto, si compone di musicisti under 35, studenti e laureati, provenienti dalle principali istituzioni musicali del territorio lombardo, veneto ed emiliano.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni: email info@mantovamusica.com

telefono 388 5670997. Prevendita online: www.mantovamusica.com.