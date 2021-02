Castiglione delle Stiviere, giovedì un incontro in streming sulla sessualità libera e consapevole, salute e genitorialità con l’associazione ‘Non Una di Meno-Lago di Garda’

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E’ in programma giovedì alle 20.30 il secondo appuntamento della serie di incontri in streaming con l’ostetrica e consulente sessuale Sara Anna Dolores Stretti e con i laboratori online incentrati sulla sessualità libera e consapevole, salute e genitorialità. Il ciclo di incontri prende il nome di “Nessuna viene meno” e l’iniziativa è organizzata dall’associazione “Non una di meno – Lago di Garda”. “Grazie al contributo della relatrice – affermano le organizzatrici – vogliamo creare un percorso sulla sessualità libera e consapevole, di educazione al corpo e al piacere, che vada oltre la riproduzione e si addentri nelle meno conosciute sfere dell’anatomia e del piacere dei corpi. Vorremmo affrontare diversi argomenti nel corso di almeno quattro incontri, nei mesi di febbraio e marzo. Vorremmo toccare i temi di anatomia genitale e piacere sessuale, mestruazioni, malattie ginecologiche e infezioni sessualmente trasmissibili, genitorialità, gravidanza e allattamento”. Il link per partecipare agli incontri si trova sulla pagina facebook di “Non una di meno – Lago di Garda”.

Paolo Zordan