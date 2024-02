Castiglione – L’ex Opg al Comune (forse): tutti d’accordo

Castiglione Via libera all’amministrazione comunale all’acquisizione, nel caso l’operazione sia fattibile, dell’area dell’ex Opg. Via libera che è arrivato nel corso del consiglio comunale di lunedì sera da parte di tutti i consiglieri – sia di maggioranza che di opposizione.

Da parte sua il sindaco Enrico Volpi ha avviato la discussione relativa al punto all’ordine del giorno ripercorrendo la storia recente dell’ex Opg. Nel proprio intervento Volpi ha spiegato che, come da convenzione tra Comune e Aler, proprietaria della maxi area, nel caso in cui fossero andate deserte le tre aste per l’alienazione di tutta la struttura, l’ente locale avrebbe potuto entrarne in possesso con diritto di prelazione, cedendo ad Aler un numero di alloggi comunali corrispondenti al valore dell’area.

Proprio sul valore del compendio dell’ex Opg sta lavorando in queste settimane l’Agenzia delle Entrate: una volta che sarà stato reso noto quanto vale tutta l’area, il Comune deciderà se procedere con l’acquisizione oppure se lasciare perdere. Il punto approvato lunedì sera è un primo passo verso quella che potrebbe diventare una riqualificazione della zona.

Dal canto suo il capogruppo del Pd Maurizio Caristia si è detto del tutto d’accordo, sottolineando però che la stima dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere basate sull’attuale valore dell’immobile, fatiscente, e non sul valore che la zona avrebbe potuto acquisire una volta realizzati i progetti di riqualificazione con uffici, appartamenti di pregio e via dicendo – erano previsti lavori per 20-21 milioni di euro. D’accordo anche Fratelli d’Italia, come spiegato dal capogruppo Severino Tinazzi.

Qualche schermaglia sui lavori pubblici: il Comune ha acceso un mutuo di un milione per il primo lotto di lavori di rifacimento strade del 2024. «Pensiamo – sono le parole di Caristia – che tale tipo di finanziamento non sia adatto al tipo di lavori previsti, ovvero manutenzioni ordinarie. Questi interventi sono diventati prioritari per l’amministrazione, a scapito di altri lavori importanti come quelli sul cimitero o la ciclabile di collegamento con Lonato». (amc)