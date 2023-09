Rugby Serie C – Il Mantova raccoglie un successo, un ko e un pari nel torneo di Verona

VERONA Test positivo per il Rugby Mantova nel quadrangolare del Payanini Center di Verona in occasione dell’evento “Birra in Mischia”. I biancorossi hanno raccolto un successo, una sconfitta e un pareggio nel pomeriggio in terra veneta. Dopo la vittoria iniziale per 2 mete a 0 contro i padroni di casa della Scaligera, è arrivato un pari per 1-1 con il West Verona. Infine, i virgiliani hanno rimediato una sconfitta di misura per 2-0 contro Villorba, la squadra cadetta della formazione di serie A. Matteo Avanzi, co-head coach del Rugby Mantova (insieme a Michela Merlo), commenta così il pomeriggio di gare: «Ci sono state luci e ombre nella serie di amichevoli che abbiamo affrontato. Nel complesso, ho visto una buona prestazione in tutte e tre le partite, anche se dobbiamo ancora lavorare tanto sul fronte della preparazione fisica. Ci siamo presentati con diverse assenze. Dobbiamo lavorare tanto anche sulla mentalità in campo, ma sono certo che mostreremo segnali di miglioramento già nel prossimo test». Sabato 30 amichevole in trasferta col Trento di B.