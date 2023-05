Tiro con l’arco – Coppa del Mondo a Shanghai: Lucilla Boari e le azzurre si fermano agli ottavi di finale

Shanghai Dopo lo show di Antalya, Elisa Roner va a un passo dalla semifinale anche a Shanghai, dove si sta svolgendo la seconda tappa di World Cup. Sulla linea di tiro cinese l’azzurra viene sconfitta solamente allo shoot off dalla coreana Cho ai quarti di finale. Eliminati nei turni precedenti tutti gli altri compoundisti della Nazionale e nella notte italiana non vanno oltre agli ottavi di finale le squadre del ricurvo. Termina agli ottavi di finale la corsa delle squadre azzurre dell’arco olimpico. Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli perdono 6-2 contro la Turchia (Akkoyun, Gazoz, Yildirmis) mentre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari (in foto) e Chiara Rebagliati si arrendono al Messico (Roman, Ruiz, Valencia) sempre con il risultato di 6-2. Nelle qualifiche con 1894 punti le azzurre si erano piazzate al settimo posto. Oggi il programma prevede le eliminatorie dei mixed team sia del ricurvo che del compound e le eliminatorie dell’arco olimpico fino ai quarti di finale con 7 arcieri azzurri ancora in gara. Nella gara individuale, la migliore delle azzurre era stata Tatiana Andreoli, quattordicesima a quota 644 punti in una graduatoria che vedeva in cima la coreana Kang Chae Young (671) davanti all’arciera di Taipei Peng Chia-Mao (660) e all’altra coreana Choi Misun (653). Qualifiche a braccetto per Chiara Rebagliati e Lucilla Boari, ventottesima e ventinovesima con 625 punti, mentre l’esordiente in Coppa del Mondo Roberta Di Francesco si era posiziona trentacinquesima con 621 punti. Questi gli accoppiamenti delle azzurre al primo turno: Rebagliati-Schloesser (Ned), Boari-Marasli (Tur), Andreoli-Sagoo (Gbr) e Di Francesco-Schwarz (Ger).