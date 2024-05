Castiglione: parcheggio in castello pronto tra due settimane

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Tabella di marcia alla mano, per l’amministrazione comunale di Castiglione guidata dal sindaco Enrico Volpi proseguono gli interventi di riqualificazione che interessano il manto stradale di molti tratti delle arterie cittadine.

Ma è lo stesso vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Dara a fare il punto della situazione: «Da 15 giorni ormai sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Garibaldi, soprattutto intorno al Famedio, riaperto da poco, poiché era obsoleta. Anche i marciapiedi della strada che ospita, tra gli altri, il Museo della Croce Rossa, e di via Chiassi, a breve saranno completamente rinnovati. Piano asfalti che, nelle prossime settimane, riguarderà via Astore, via Puccini e via Levadello Sud».

Ma sotto la lente di ingrandimento anche parco Pastore: «Per la nostra area verde abbiamo in programma il restyling di tutto l’arredo urbano presente al suo interno tra cui tavoli e panchine di legno».

Lo stesso discorso vale per il parcheggio in zona Castello, ormai in dirittura d’arrivo ed assolutamente fondamentale in previsione della tappa del Giro d’Italia di sabato 18 maggio: «Anche qui – spiega l’onorevole in quota Lega – nel giro di un paio di settimane ci sarà la bandiera a scacchi. Gli interventi mirati, principalmente sull’impianto elettrico e di illuminazione, stanno procedendo a ritmo serrato. Siamo in attesa dei collegamenti dell’Enel». Poi uno sguardo anche ai lavori estivi da realizzare nel cuore di Castiglione, nel salotto del capoluogo morenico: «Attenderemo fine giugno, dopo appunto il Giro, la visita del presidente Mattarella e la chiusura delle scuole, per poter procedere con il rifacimento della parte carrabile di piazza San Luigi. Nello specifico, interventi dove transitano le auto, per intenderci, dalla farmacia fino all’angolo che si incrocia con via Marta Tana e via Maifreni. Ovviamente, massima attenzione anche al tratto dinanzi al sagrato della basilica aloisiana e lungo via Battisti fino al municipio».