Porto Mantovano: Beduschi e Bulbarelli al mercato contadino per sostenere Salvarani

PORTO MANTOVANO In un’atmosfera di entusiasmo e condivisione, domenica scorsa il gazebo di Fratelli d’Italia ha ospitato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi e il consigliere Paola Bulbarelli. Il partito di Giorgia Meloni sarà in campo alle prossime elezioni di Porto Mantovano con una lista a sostegno della candidata sindaco Maria Paola Salvarani. L’evento, tenutosi in piazza della Resistenza dove era in programma il mercato contadino, da sempre fulcro di vivaci scambi di idee e opinioni, ha offerto un’opportunità preziosa di dialogo diretto tra i cittadini, i produttori agricoli e la Salvarani. Presente anche Fabio Paloschi della Coldiretti. «Mi ha fatto piacere constatare l’apprezzamento dei residenti nei confronti del progetto portato avanti da Fratelli d’Italia a livello locale. Numerose persone hanno espresso la propria soddisfazione e condivisione riguardo alle iniziative messe in campo dalla lista e di Maria Paola Salvarani, sicuramente la persona giusta per ridare slancio ad un territorio molto importante, nell’ottica dell’auspicato cambiamento che non si può più rimandare per il bene della collettività», ha commentato Beduschi, il quale ha avuto modo per confrontarsi con gli avventori del marcato domenicale sui temi cruciali legati all’agricoltura, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico del territorio. L’assessore regionale ha ascoltato con attenzione le istanze dei produttori locali, manifestando il proprio impegno nel sostenere e promuovere le politiche agricole che favoriscano il benessere delle comunità e la crescita del settore primario. A ribadire l’importanza del settore agricolo per Porto Mantovano è intervenuta anche la consigliera regionale di Fratelli d’talia Paola Bulbarelli, riconfermando la propria totale disponibilità ad essere al fianco di Maria Paola Salvarani per tutto questo periodo intenso di incontri con la cittadinanza e produttori agricoli, nonchè di fare da tramite con la Regione Lombardia.