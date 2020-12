Iveco scaccia-crisi: assume una cinquantina di interinali

SUZZARA Mentre il 2020 sta per concludersi, arriva una notizia positiva per la situazione lavorativa all’interno dello stabilimento Iveco di Suzzara: Adecco sta infatti avviando una selezione per una cinquantina di posti da inserire, come interinali, e – nel contempo – l’azienda sta portando avanti la stabilizzazione di altre figure interinali, con l’obiettivo di portare a stabilizzare circa 150 figure professionali nei prossimi mesi.

La notizia delle nuove assunzioni è circolata nella giornata di oggi, confermata dalla stessa società specializzata nel reclutamento di lavoratori, e annuncia l’imminente assunzione di circa una cinquantina di lavoratori da inserire nello stabilimento suzzarese di Iveco: sono richiesti una qualifica professionale o un diploma tecnico-meccanico, preferibilmente con un minimo di esperienza. Le selezioni verranno finalizzate entro la prima metà di gennaio, e le figure saranno inserite nello stabilimento suzzarese entro il 4 febbraio. Coloro che intendono candidarsi possono farlo inviando una mail a onsite.suzzara@adecco.it

Una notizia che rappresenta, per certi versi, un elemento di positività in un anno che è stato estremamente difficile, per le note vicende, per tutto il comparto industriale italiano: va infatti ricordato che nei mesi scorsi – a causa della pandemia – gli interinali si erano ridotti praticamente a zero. Accanto alle selezioni di Adecco sta proseguendo, da parte dell’azienda, la stabilizzazione degli interinali già presenti: accanto alle integrazioni in organico da parte di dipendenti dello stabilimento di Pregnana Milanese – ora chiuso – che accetteranno, l’azienda punta a raggiungere le 150 stabilizzazioni nei prossimi mesi. Per ora, entro la fine anno, saranno 37.