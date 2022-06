Calcio Prima Cat. – Bruschi: “Riparto dal Sermide e non vedo l’ora di cominciare”

Sermide Cesare Bruschi ritorna in sella. Nella prossima stagione allenerà il Sermide del presidente Massarenti, ancora impegnata in Prima categoria lombarda. Bruschi rileva Paolo Rampani.

«Ringrazio il Sermide che mi dà l’opportunità di ritornare ad allenare – spiega il mister – . Sono reduce da due stagioni di inattività e proprio in un’amichevole contro il Sermide avevo chiuso i miei precedenti impegni di allenatore a Casaleone. Ora del Sermide divento il mister della prima squadra. In precedenza ho allenato anche la Dak, sia in Prima che in Promozione. Il torneo di Prima categoria della Lombardia è di qualità superiore rispetto a quello veneto. È senza dubbio molto competitivo. Ogni domenica è una battaglia, sia che giochi con squadre della tua provincia, sia che affronti cremonesi o bresciane. Il primo obiettivo è quello di centrare in anticipo la salvezza. Il matrimonio si fa in due, ho accettato la proposta del presidente Massarenti perchè si tratta di una società seria che vuole ancora di più consolidarsi. Mi ha fatto davvero un’ottima impressione. Ora si tratta soltanto di raccogliere i risultati sul campo».